В Латвии пожалели о разрыве связей с Россией

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что стране не стоило разрывать связи с российской стороной, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, диалог стран необходим, но Латвия от него отказалась. Также страна активно выступала за введения санкционных мер против России и не хотела ее соединения с Крымом.

«Его [диалог] нужно возобновить», — подчеркнул Юрканс.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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