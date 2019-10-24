Байден лидирует среди других демократов в предвыборной гонке
Бывший вице-президент США Джо Байден в значительной степени увеличил отрыв от других кандидатов на пост главы от Демократической партии в президентской гонке США в 2020 году. Об этом сообщает CNN.
Так, на выборах Бадена сейчас бы выбрали 34% избирателей. В то же время сенатора Элизабет Уоррен согласились поддержать 19% опрошенных, а сенатора Берни Сандерс – 16%.
Опрос проводился среди 1003 человек с 17 по 20 октября методом телефонного интервью.
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