США сочли унижением слова Шойгу про 1,5 часа

Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о совместном патрулировании участка на севере Сирии стало провалом для США, передает CNN. Такое мнение выразили американские журналисты.

По мнению американских журналистов, в достигнутых между Москвой и Анкарой договоренностях нет места для США.

В тексте говорится о том, что быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, стал якобы подарком для Путина.

Также Вашингтон был оскорблен заявлением главы Минобороны России Сергея Шойгу, который сказал, что у США осталось полтора часа на то, чтобы выполнить свои обязательства — уйти из Сирии.

Ранее Шойгу напомнил США про 1,5 часа на операцию в Сирии.