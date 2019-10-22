В ЕК оценили ситуацию с Brexit в Великобритании
В Еврокомиссии прокомментировали решение парламента Великобритании по законопроекту о Brexit. Об этом в своем Twitter сообщила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.
Отмечается, что в Европе ждут от Великобритании информацию о дальнейших шагах по Brexit.
Андреева также добавила, что председатель Евросовета Дональд Туск проводит консультации по предоставлению отсрочки Brexit до 31 января 2020 года с представителями стран ЕС.
Уточняется, что правительство премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановило рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, поскольку депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
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