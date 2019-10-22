Переговоры Путина и Эрдогана длились больше 6 часов
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Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом завершились. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что встреча стартовала в Сочи в 13:27 по московскому времени. В итоге она длилась больше шести часов.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры двух лидеров будут посвящены ситуации на северо-востоке Сирии.
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