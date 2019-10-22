WP: Путин и Орбан повлияли на отношение Трампа к Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказали влияние на отношение американского лидера Дональда Трампа к Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Путин и Орбан также поспособствовали тому, что Трамп пытался повлиять на украинские власть, чтобы получить необходимую информацию по делу сына экс-вице-премьера США Джо Байдена.

Отмечается, что президент США в беседе в премьером Венгрии, в которой Орбан негативно высказывался в адрес Киева, создали у Трампа впечатление, что Украина является абсолютно коррумпированной страной. Уточняется, что об этом также говорил и Путин во время телефонных переговоров с американским главой, называя украинскую сторону «логовом коррупции».

Кроме того, согласно информации СМИ, другие иностранные политики не говорили Трампу, что США нужно искать компромат на Байдена на Украине.

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