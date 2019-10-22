Правительство Британии представило парламенту новый закон о Brexit

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Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении об условиях Brexit, заключенного 17 октября. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно одному из пунктов документа, предлагается отменить необходимость устраивать отдельное голосование в парламенте о принятии сделки с Евросоюзом.

Как указывается в проекте, она будет значиться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении.

Известно, что оно должно пройти во вторник, 22 октября.