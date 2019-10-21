Вышинский в СПЧ будет помогать российским журналистам за границей

Журналист Кирилл Вышинский заявил, что в составе Совета по правам человека будет заниматься правами российских журналистов за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, с правами журналистов из России на территории других государств большие проблемы. Он добавил, что многих его коллег не пускают на территорию Украины, существуют проблемы в странах Прибалтики.

«Не пускают, высылают, запрещают въезд на длительное время, снимают с поездов, вносят в санкционные списки и так далее», — отметил Вышинский.

Журналист заявил, что хочет быть полезным для какого-то реального дела и для него это «не вопрос сложностей».

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