В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/780/12761780/Depositphotos_27348563_xl-2015-pic905-895x505-7839.jpg">

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал назначение Валерия Фадеева на пост главы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в новой должности он продолжит следовать своей активной позиции и сделает работу совета более динамичной.

Он добавил, что при нахождении Валерия Фадеева на должности в Общественной палате, наладился ее контакт с Государственной Думой. В тот период были выстроены эффективные каналы взаимодействия по многим законопроектам.

«Также на площадке палаты постоянно шли дискуссии, гораздо чаще, даже чем в Государственной Думе по разным вопросам, которые были очень открытыми. Я думаю, что его активная позиция, особенно с учётом его экономического бэкграунда, сделает работу СПЧ более динамичной», - заявил Гаврилов РИА Новости.

До этого стало известно, что сменился председатель СПЧ.