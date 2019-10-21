Россия отвергла обвинения в финансировании шпионской сети в Чехии

В посольстве России в Праге прокомментировали заявление руководителя Службы безопасности и информации Чехии (BIS) о разоблачении деятельности российской шпионской сети на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В диппредставительстве сказали, что данные слова не имеют ничего общего с действительностью.

Отмечается, что директор службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка в понедельник, 21 октября, заявил о раскрытии и ликвидировании ведомством агентурной Сети, которая якобы была создана российскими спецслужбами. По его словам,шпионская Сеть получала финансирование из России, а также российским посольством в Чехии.