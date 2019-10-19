Лидер шотландских националистов пригрозил Джонсону судом
Глава Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд пригрозил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону судом, в случае если тот не попросит отсрочки Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал в ходе заседания британского парламента.
По словам Блэкфорда любой премьер, считающий себя «выше закона, окажется в суде».
Как известно, члены парламента одобрили поправку, которая обязывает Джонсона до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.
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