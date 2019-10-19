Медведев не верит, что G8 решит мировые проблемы
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что саммит G8 не сможет поспособствовать решению мировых проблем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что центральную роль в этом вопросе должна играть ООН, поскольку это «ведущая международная организация». Медведев подчеркнул, что «время однополярного мира прошло».
Председатель правительства заявил, что члены «Большой восьмерки» начинают снова «манить» Россию для участия в саммите. Он также напомнил, что ранее Россию исключили из G8, сказав «вы нам не подходите».
«Сегодня рассматривать мировые проблемы в формате «восьмерки» невозможно», — добавил Медведев.
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