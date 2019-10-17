МИД РФ отказался называть имена дипломатов США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство знает имена сотрудников военного атташата при посольстве США в Москве, однако называть их пока не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что российский МИД пока не намерен их разглашать, вопреки отсутствию подобной деликатности со стороны американских партнеров.

«В то же время хочется действовать традиционными методами», — сказала Захарова.

Она также добавила, что американских дипломатов в Северодвинске не задерживали.