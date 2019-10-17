МИД РФ направит ноту посольству США из-за инцидента в Северодвинске

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что посольству США будет направлена нота в связи со снятием с поезда в Северодвинске американских дипломатов. Об этом информирует ТАСС.

Он также добавил, что сам участникам инцидента грозит лишь составление административных протоколов. Он объяснил это наличием некоего иммунитета у них, поскольку дипломаты являются сотрудниками военного атташата.

«Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно», — сказал Иванов.

По его словам поездка была согласована. Пунктом назначения являлся Архангельск, однако почему-то дипломаты оказались у Северодвинска.

16 октября стало известно, что 14 октября трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.

Предполагается также, что задержанные в Северодвинске дипломаты США меняли поезда несколько раз.