Дипломаты США несколько раз меняли поезда по дороге в Северодвинск

Американские дипломаты, которые прибыли в Россию с официальным визитом, несколько раз меняли поезда до того, как их поймали на пути к Северодвинску. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Дипломатов нашли на пути к режимной территории 14 октября на станции «Северодвинск». Известно, что в поезде были: военно-морской атташе при посольстве США Кертис, американский военный атташе Данн и атташе при посольстве США Арриола.

Источник отметил, что американские дипломаты двигались к территории на нескольких поездах.

В администрации Северодвинска заявили, что не обладают информацией о пребывании дипломатов США в городе, в том числе в районе военного полигона в Неноксе, так как эти данные поступают в правоохранительные органы.