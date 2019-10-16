Песков затруднился прокомментировать идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока не ясно, являются ли требования Киева о роспуске ЛНР и ДНР отказом Украины от обязательств в рамках минских договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал это «новыми вводными».

Пресс-секретарь также сказал, что они были весьма неожиданными для участников «нормандской четверки» — и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа.

Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно», - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что представители ЛНР и ДНР принимали участие в согласовании минских договоренностей.

Данную идею также оценил депутат ДНР.