Песков назвал идею о роспуске ДНР и ЛНР неожиданной для «нормандского формата»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея Киева о роспуске ДНР и ЛНР является неожиданной для участников «нормандского формата», в связи с чем комментировать ее пока сложно. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель Кремля считает идею «новой вводной» от украинской стороны.
«Такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать», — сказал Песков.
По словам Пескова, говорить о том, что Киев отходит минских соглашений, пока рано.
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