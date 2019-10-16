Песков назвал идею о роспуске ДНР и ЛНР неожиданной для «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея Киева о роспуске ДНР и ЛНР является неожиданной для участников «нормандского формата», в связи с чем комментировать ее пока сложно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля считает идею «новой вводной» от украинской стороны.

«Такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать», — сказал Песков.

По словам Пескова, говорить о том, что Киев отходит минских соглашений, пока рано.

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