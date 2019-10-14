Преемницу Меркель позвали в Крым

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила приглашение от главы комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля с призывом посетить полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Гемпель посоветовал Карренбауэр лично посетить регион России, а затем делать публичные заявления.

Он также подчеркнул, что поездка позволит немецкому политику «убедиться в ошибочности своих выводов».

Сама Карренбауэр пока нее ответила на приглашение со стороны крымской администрации.

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