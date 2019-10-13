Путин назвал причину проблем в отношениях с США

Российский лидер Владимир Путин назвал причину проблемы в отношениях России и США, передает РИА «Новости».

По его словам, он не в обиде на своего американского коллегу Дональда Трампа из-за отсутствия нормализации в отношениях двух стран, которую он обещал еще в ходе предыдущей предвыборной кампании.

Путин добавил, что американская внутриполитическая повестка не позволяет Трампу предпринять кардинальные шаги для улучшения диалога между Россией и США. При этом российский президент отметил, что Москва готова работать с администрацией США насколько та сама захочет.

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