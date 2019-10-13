Путин назвал причину проблем в отношениях с США

close
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров на саммите G20... Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров на саммите G20...
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров на саммите G20...
Carlos Barria/Reuters

Российский лидер Владимир Путин назвал причину проблемы в отношениях России и США, передает РИА «Новости».

По его словам, он не в обиде на своего американского коллегу Дональда Трампа из-за отсутствия нормализации в отношениях двух стран, которую он обещал еще в ходе предыдущей предвыборной кампании.

Путин добавил, что американская внутриполитическая повестка не позволяет Трампу предпринять кардинальные шаги для улучшения диалога между Россией и США. При этом российский президент отметил, что Москва готова работать с администрацией США насколько та сама захочет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для давления на РФ