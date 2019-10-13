Путин не в обиде на Трампа за невыполнение предвыборных обещаний

Президент России Владимир Путин заявил, что глава США Дональд Трамп не выполнил предвыборные обещания о нормализации отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Москве знают, что и как говорит Трамп по поводу российско-американский отношений.

«Мы знаем, что в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор это не сделано», — добавил российский лидер.

Путин уточнил, что в Кремле с пониманием относятся к сложившейся ситуации, потому что они видят внутриполитическую жизнь США. Он считает, что внутриполитическая повестка не позволяет американскому коллеге предпринять действия для кардинального улучшения между двумя странами.

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