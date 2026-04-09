Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Губернатор прокомментировал ситуацию с задержкой выплат для пострадавших белгородцев

Антон Вергун/РИА Новости

Правительство Белгородской области пока не получило от федерального центра денежные средства для жителей региона, пострадавших в результате обстрелов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что ему поступают сообщения от граждан с вопросом о единовременных выплатах в размере 15 тыс. и 150 тыс. на одного человека за потерянное имущество.

»...решение правительство Российской Федерации приняло,... но в распоряжение Белгородской области средства еще не поступили. Как только они поступят, мы сразу, максимально быстро, в течение одного-двух-трех дней будем доводить до каждого жителя, который пострадал, кому положены и кто с нетерпением их ждет», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в списке на получение денежной помощи находятся 2644 человека из приграничных районов области.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщала, что Кремль рассматривает вопрос об отставке губернатора Белгородской области.

Ранее в Белгородской области на дорогах начали устанавливать противодроновые коридоры.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
