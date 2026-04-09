Губернатор прокомментировал ситуацию с задержкой выплат для пострадавших белгородцев

Гладков: Белгородская область пока не получила деньги для выплат пострадавшим

Правительство Белгородской области пока не получило от федерального центра денежные средства для жителей региона, пострадавших в результате обстрелов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что ему поступают сообщения от граждан с вопросом о единовременных выплатах в размере 15 тыс. и 150 тыс. на одного человека за потерянное имущество.

»...решение правительство Российской Федерации приняло,... но в распоряжение Белгородской области средства еще не поступили. Как только они поступят, мы сразу, максимально быстро, в течение одного-двух-трех дней будем доводить до каждого жителя, который пострадал, кому положены и кто с нетерпением их ждет», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в списке на получение денежной помощи находятся 2644 человека из приграничных районов области.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщала, что Кремль рассматривает вопрос об отставке губернатора Белгородской области.

Ранее в Белгородской области на дорогах начали устанавливать противодроновые коридоры.