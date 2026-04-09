Женщина пробралась в реанимацию и избила пациента молотком за кражу праха брата

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Сиднее суд отказал в освобождении под залог женщине, которую обвиняют в нападении с молотком на пациента Королевской больницы принца Альфреда. Об этом пишет Guardian.

46-летняя Вики Грэм пришла в больницу после полуночи и обратилась к медсестре. Сотрудница сказала женщине, что не может пропустить ее в палату, так как было позднее время для посещений. Однако обвиняемая проигнорировала медсестру и все равно прошла внутрь. Она сказала, что якобы просто хочет поговорить с мужчиной.

Грэм достала из сумки молоток и сильно ударила жертву по правой стороне головы. 63-летний мужчина получил перелом черепа, у него произошло кровоизлияние в мозг. Его доставили в реанимацию в критическом состоянии. После нападения женщина попыталась сбежать из палаты, но двери были заперты.

В заявлении полиции говорится, что после ареста Грэм сказала полицейским, что ударила мужчину молотком, потому что он украл прах ее брата.

Грэм предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений с намерением причинить тяжкие телесные повреждения. Ей грозит 25 лет тюрьмы. Женщина предстанет перед судом 4 июня.

Ранее в Калининграде мужчина был арестован за нападение молотком и изнасилование знакомой.

 
