Губерниев: я представляю опасность для всего Европейского Союза

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не собирается уезжать из России. Его слова приводит Sport24.
«Я живу по принципу «где родился, там и пригодился». В Европе меня никто не ждет. Я же представляю опасность для всего Европейского Союза. Если приеду туда, они еще развалятся. Мне и в России очень хорошо», — сказал Губерниев.
Российские ведущие Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, Екатерина Андреева и Мария Ситтель в начале 2026 года были включены в санкционный список Евросоюза. В него также попали актер и танцор балета Сергей Полунин и рэпер Рома Жиган.
Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.
В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2025 года МОК рекомендовал допустить юниоров и молодежь из России и Беларуси к международным соревнованиям с использованием национального флага и гимна.
