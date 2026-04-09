Губерниев: я представляю опасность для всего Европейского Союза

Комментатор Губерниев заявил, что не собирается уезжать из России
Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не собирается уезжать из России. Его слова приводит Sport24.

«Я живу по принципу «где родился, там и пригодился». В Европе меня никто не ждет. Я же представляю опасность для всего Европейского Союза. Если приеду туда, они еще развалятся. Мне и в России очень хорошо», — сказал Губерниев.

Российские ведущие Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, Екатерина Андреева и Мария Ситтель в начале 2026 года были включены в санкционный список Евросоюза. В него также попали актер и танцор балета Сергей Полунин и рэпер Рома Жиган.

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2025 года МОК рекомендовал допустить юниоров и молодежь из России и Беларуси к международным соревнованиям с использованием национального флага и гимна.

Ранее Губерниев придумал для Елены Вяльбе необычный подарок.

 
Искусство дедлайна. Как Трамп управляет временем, чтобы дожимать оппонентов
