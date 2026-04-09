Губерниев: я представляю опасность для всего Европейского Союза

Комментатор Губерниев заявил, что не собирается уезжать из России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не собирается уезжать из России. Его слова приводит Sport24.

«Я живу по принципу «где родился, там и пригодился». В Европе меня никто не ждет. Я же представляю опасность для всего Европейского Союза. Если приеду туда, они еще развалятся. Мне и в России очень хорошо», — сказал Губерниев.

Российские ведущие Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, Екатерина Андреева и Мария Ситтель в начале 2026 года были включены в санкционный список Евросоюза. В него также попали актер и танцор балета Сергей Полунин и рэпер Рома Жиган.

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2025 года МОК рекомендовал допустить юниоров и молодежь из России и Беларуси к международным соревнованиям с использованием национального флага и гимна.

