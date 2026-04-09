«Народный губернатор» ДНР рассказал, можно ли было взять Киев в 2014 году

Губарев: ВС России могли бы взять Киев лаской в 2014 году
Ветеран СВО и бывший «народный губернатор» Донецкой Народной Республики (ДНР) Павел Губарев заявил в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что в 2014 году у России была возможность взять Киев «лаской».

По словам Губарева, если бы вооруженный конфликт с Украиной начался 12 лет назад, РФ могла бы взять «столько Украины, сколько сумела бы освоить и переварить».

«Мы бы ее (Украину. — «Газета.Ru») всю могли переварить, потому что именно в 2014 году нас бы и встречали с цветами, и рады были видеть, и никто бы против не встал», — отметил он.

«Народный губернатор» Донбасса считает, что если бы российские солдаты появились в Киеве в 2014 году, участники Евромайдана разбежались бы и не дали отпор. В результате Россия смогла бы добиться любви населения Украины «лаской», а не силой.

18 февраля стало известно, что Павла Губарева подозревают в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Информация об этом появилась в базе данных Московского городского суда.

Губарев допустил, что причиной могли послужить его публикации, вызвавшие чье-то недовольство. Он назвал ситуацию «беспросветной глупостью» и выразил уверенность в отсутствии серьезных последствий для себя.

Ранее Губарев заявил, что чеченцы из «Вагнера» готовы были воевать с «Ахматом».

 
