МИД России обвинил США в попытках подорвать деятельность ООН

В МИД России заявили, что задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации. Сообщение представлено на официальном сайте министерства.

В ведомстве отмечают, что главным неплательщиком являются США, их долг уже выше одного миллиарда долларов.

По мнению российского МИД, Вашингтон пытается подорвать работу организации.

«Наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — говорится в сообщении.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об ухудшении финансового положения всемирной организации. Так, к началу октября 2019 года более 50 стран-участниц, в том числе и США, не выплатили взносы в бюджет ООН.

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