Трамп потребовал закончить «бесконечные войны»

Американский президент Дональд Трамп обратился к странам и призвал закончить «бесконечные войны». Короткий пост с требованием он разметил в твиттере.

До этого глава США говорил, что Соединенным Штатам пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть американских военных домой. Тогда он намекал на Сирию и призывал выйти из «бесконечных войн» также Турцию, Европу, Сирию, Иран, Ирак, Россию и курдов.

«Бесконечные войны должны закончиться!», – написал Трамп.

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