В Госдуме ответили на призывы главы МИД Украины «дожать Россию»
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал намерение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко обратиться к ЕС с призывом «дожать» Россию по ситуации с Донбассом. Об этом сообщает RT.
По его мнению, европейские представители неоднозначно относятся к высказываниям украинских политиков. Он также добавил, что тезисы представительства Украины » не имеют под собой никакой основы».
Володацкий заявил, что власти Украины должны призвать националистов к ответу, чтобы обеспечить нормальный переговорный процесс.
Он также назвал «бесстыдством» попытки Пристайко втянуть Россию во внутренние конфликты.
Пристайко повторяет путь Климкина, это очень печально», — сказал Володацкий.
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