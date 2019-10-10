Названа длительность пресс-марафона Зеленского
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Стало известно, сколько длится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что украинский лидер беседует с журналистами уже в течение уже более семи часов.
Уточняется, что 10 октября состоялась первая пресс-конференция президента Украины. Местом встречи Зеленского с журналистами стал фудкорт Kyiv Food Market.
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