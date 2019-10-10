Зеленский рассказал, что не боится Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится президента РФ Владимира Путина и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский 10 октября проводит первую пресс-конференцию.

«Нет», — сказал Зеленский в ответ на вопрос, боится ли он Путина.

Также украинский лидер заявил, что не боится Штайнмайера.

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