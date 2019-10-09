Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Как отмечается, глава Украины и министр Нидерландов обсудили план по сотрудничеству в расследовании дела и планы по проведению суда.

Также Зеленский рассказал Блоку о ситуации в Донбассе и о шагах направленных на прекращение боевых действий.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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