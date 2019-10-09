Россия обратила внимание на попытки втягивания Грузии в НАТО

Российские представители в рамках очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обратили внимание на попытки втягивания Грузии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Россия также привлекла внимание к тому, что после вхождения в НАТО Грузии предстоит милитаризация, а также регулярное проведение на своей территории военных учений Североатлантического альянса.

Уточняется, что российское представительство расценило попытки втягивания Грузии в НАТО, как «подрывающие региональную безопасность». В поддержку такого мнения также выступили Абхазия и Северная Осетия.

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