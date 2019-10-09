В Кремле подтвердили встречу Путина и Берлускони

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони встретились 8 октября в Сочи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее о своей встрече с Путиным Берлускони написал в фейсбуке. По его словам, встреча с Путиным состоялась по поводу дня рождения российского лидера.

Встреча состоялась в первой половине дня, сообщили в Кремле

7 октября Путину исполнилось 67 лет.

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