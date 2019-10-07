МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
Министерство иностранных дел России заявило, что украинская сторона продолжает насильственную украинизацию страны. Об этом говорится на сайте ведомства.
Свое заявление МИД начал с того, что напомнил о заявлении главы минобразования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык. Министерство выразило сожаление из-за того, что киевские власти продолжают вести курс, взятый еще предыдущей властью.
«Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны», — подчеркнул МИД.
Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации.
«История учит, что такие действия к добру не приводят», — добавили в ведомстве.
МИД призвал властей Киева защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику.
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