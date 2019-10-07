МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА Новости

Министерство иностранных дел России заявило, что украинская сторона продолжает насильственную украинизацию страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Свое заявление МИД начал с того, что напомнил о заявлении главы минобразования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык. Министерство выразило сожаление из-за того, что киевские власти продолжают вести курс, взятый еще предыдущей властью.

«Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны», — подчеркнул МИД.

Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации.

«История учит, что такие действия к добру не приводят», — добавили в ведомстве.

МИД призвал властей Киева защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику.

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