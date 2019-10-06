Зампосла США вызвали в МИД Турции из-за лайка в твиттере

Заместитель посла США был вызван в МИД Турции из-за ошибочно поставленного лайка в твиттере, передает РИА «Новости».

Отмечается, что посольство США в Анкаре поставило лайк твиту с призывом к отставке лидера националистической Партии национального движения Турции Девлета Бахчели.

Турецкий МИД потребовал разъяснить подобные действия.

«Сегодня в МИД Турции был вызван заместитель посла США в Анкаре в связи с тем, что посол был в отъезде. Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения в соцсетях», — сказал источник.

Уточняется, что партия национального движения состоит в альянсе с возглавляемой президентом страны Тайипом Эрдоганом Партией справедливости и развития.