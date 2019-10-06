Жители Киева вышли на митинг против «формулы Штайнмайера»

В Киеве около 3 тысяч человек вышли на вече против «формулы Штайнмайера» по Донбассу, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что организаторы акции назвали вече «предупредительным».

«Сейчас ситуация спокойная, там находится, по предварительным оценкам, около 3 тысяч человек», — сообщили в полиции.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленским «формулы Штайнмайера».