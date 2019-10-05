В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией. Об этом сообщает RT.

Депутат напомнил, что народы двух стран исторически тесно связаны культурными традициями и добрососедскими отношениями.

«К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами», — сказал Морозов.

Парламентарий считает, что для решения сложившейся ситуации грузинскому руководству стоит подумать о смене риторики и начать конструктивное взаимодействие.

«После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма. Пока мы не видим достаточных гарантий безопасности для российских туристов», — резюмировал Морозов.

Ранее сообщалось, что Грузия желает скорейшего восстановления авиасообщения с Россией.