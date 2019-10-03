Путин сравнил международные отношения с музыкой без фальши

Российский президент Владимир Путин рассказал, на что должны быть похожи международные отношения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Путина, отношения разных держав должны быть похожи на музыку без фальши.

Также глава государства отметил, что в мире нужно создать единую систему отношений, которая бы подчеркивала индивидуальность стран и при которой разные ценности сосуществовали и обогащали друг друга.

Он обратился к другим государствам и призвал найти гибкость, переступив через стереотипы и геополитические шаблоны.

Уточняется, что об этом Путин сказал на XVI ежегодном заседании «Валдая» в Сочи, который проходит с 30 сентября по 3 октября.

Ранее Путин призвал искать альтернативы усиливающейся конфронтации.