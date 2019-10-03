Мэра Даугавпилса заставили объясниться за выступление на русском языке

Центр государственного языка Латвии попросил мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша объяснить, почему он произнес речь на русском языке в ходе фестиваля Dragon Boats на озере Большие Стропы. Об этом градоначальник сообщил в своем фейсбуке.

По его словам, центр прислал ему соответствующее «письмо счастья».

«Я нарушил преамбулу к Конституции, пожелав гребцам на русском языке удачно погрести», — написал Элксниньш.

В свою очередь, центр госязыка объяснил свою претензию к мэру тем, что по закону о самоуправлениях рабочим языком муниципалитетов является латышский.

Как отмечает ведомство, председатель думы должен знать государственный язык на самом высоком уровне и изъясняться именно на нем, особенно на мероприятиях для всех жителей города.