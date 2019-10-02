Лавров раскрыл причины подписания «формулы Штайнмайера» на отдельных листах

Глава МИД России Сергей Лавров назвал подписание «формулы Штайнмайера» на двух разных листах «протокольно-косметической проблемой». Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр считает, что причиной стало нежелание отдельных участников ставить свою подпись рядом с автографами других.

«Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников», — сказал он.

При этом он отметил, что в случае минских договоренностей все подписи ставились на одном листе.

Это заявление прозвучало на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Как подчеркнул глава ведомства, он надеется на скорое решение этого вопроса.

Ранее в МИД России отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом.