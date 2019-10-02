Лавров раскрыл причины подписания «формулы Штайнмайера» на отдельных листах
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал подписание «формулы Штайнмайера» на двух разных листах «протокольно-косметической проблемой». Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр считает, что причиной стало нежелание отдельных участников ставить свою подпись рядом с автографами других.
«Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников», — сказал он.
При этом он отметил, что в случае минских договоренностей все подписи ставились на одном листе.
Это заявление прозвучало на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Как подчеркнул глава ведомства, он надеется на скорое решение этого вопроса.
Ранее в МИД России отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом.