Украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера»

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Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал «формулу Штайнмайера». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник на переговорах в Минске.

Уточняется, что документ подписали все участники: Украина, республики, Российская Федерация и ОБСЕ.

Также сообщается, что текст документа подписан в форме, согласованной контактной группой.

Ранее Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера».