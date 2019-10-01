Украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера»
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал «формулу Штайнмайера». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник на переговорах в Минске.
Уточняется, что документ подписали все участники: Украина, республики, Российская Федерация и ОБСЕ.
Также сообщается, что текст документа подписан в форме, согласованной контактной группой.
Ранее Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера».