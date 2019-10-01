WSJ выяснил роль Помпео в телефонных переговорах Зеленского и Трампа

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Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что представитель Госдепа также входил в группу чиновников, которые прослушали звонок.

По мнению издания, факт присутствия Помпео сильнее связывает Госдеп с расследованием попытки проведения процедуры импичмента членами Палаты представителей.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Помпео знал о его действиях насчет Украины с Байденом.