WSJ выяснил роль Помпео в телефонных переговорах Зеленского и Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что представитель Госдепа также входил в группу чиновников, которые прослушали звонок.
По мнению издания, факт присутствия Помпео сильнее связывает Госдеп с расследованием попытки проведения процедуры импичмента членами Палаты представителей.
Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Помпео знал о его действиях насчет Украины с Байденом.