Захарова отметила опасность переговоров с США

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что публикация стенограммы телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, подобный поступок Соединенных Штатов меняет картину и форму отношений между странами, а также между лидерами и политиками.

Она пояснила, что прошло уже три дня после начала скандала, и все понимают, что звонить в Вашингтон, встречаться или вести с США переговоры — опасно.

Ранее в Кремле отреагировали на публикацию стенограммы разговора Трампа и Зеленского.