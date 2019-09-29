NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону. С таким утверждением выступила газета The New York Times со ссылкой на источники и документы.

Как пишет издание, Трамп пытался найти доказательства вины украинской стороны и выдвинуть обвинения, несмотря на то, что США уже считали, что Россия вмешивалась в президентскую гонку в 2016 году.

«Трамп был вынужден искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебно настроенных к нему людей», — говорится в тексте.

Источники сообщили, что Трамп отправил своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину для того, чтобы тот смог собрать эти сведения и предоставить ему.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы.