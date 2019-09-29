Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Следователи Госдепартамента поговорили с чиновниками, которые подчинялись Клинтон. Некоторые из них сообщили, что электронные письма, которые они отправили несколько лет назад Клинтон, были задним числом засекречены и теперь якобы представляют потенциальную угрозу безопасности.

Практически во всех случаях эти данные теперь классифицируются как «секретные», подчеркивает издание.

«3,5 года потребовалось, чтобы просмотреть миллионы электронных писем [Клинтон]», — добавил источник.

Ранее Хиллари Клинтон рассказала о работе над расследованием, которое привело к отстранению от власти 37-го президента Ричарда Никсона.