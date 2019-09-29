Трамп обвинил демокарата в искажении фактов из разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в том, что тот намеренно исказил факты из его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что Шифф преподносит стенограмму разговора таким образом, чтобы дискредитировать президента.

Он также назвал Шиффа жуликом.

Трамп добавил, что Шифф представил свою версию событий миллионам людей, чтобы оклеветать американского лидера.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что был рассержен и удивлен, когда узнал, что президент Дональд Трамп «впутал» его в скандал из-за разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.