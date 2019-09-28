Путин отправится во Францию для прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин посетит церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, которая состоится в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Как стало известно, церемония состоится в понедельник, 30 сентября и пройдет в церкви Сен-Сюльпис.

Помимо Путина, мероприятие посетят президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других стран.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был на посту президента Франции с 1995 по 2007 годы.

Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака.