В Сети появились свидетельские показания Шокина против Байдена

В Сети опубликовали показания бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина на экс-вице-президента США Байдена. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, Шокин подал заявления по просьбе адвокатов, которые выступают за украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Я делаю это совершенно добровольно и без всякой угрозы или принуждения», — говорится в сообщении.

В свидетельском показании Шокин объяснил, что в период его работы в генеральной прокуратуре Украины, Фирташ публично объявил, что вернется в страну для решения ряда вопросов, в том числе запуска плана по модернизации украинского государства.

Он также отметил, что представляющий Соединенные Штаты в отношениях с Украиной вице-президент США Джо Байден совместно с бывшим украинским президентом Порошенко и некоторые местные политики предпринял шаги, направленные на недопущение возвращения бизнесмена на Украину.

«Для этого они прибегали к крайним и отчаянным мерам», — сказал Шокин.

Ранее сообщалось, что уволенный после просьбы Байдена генпрокурор Украины требует вернуть пост.