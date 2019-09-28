8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН

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Во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригеса зал Генассамблеи ООН покинули восемь делегаций из разных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди бойкотировавших выступление Родригеса находятся представители США, Колумбии, а также некоторе представители латиноамериканских стран.

Уточняется, что некоторые европейские дипломаты, а также представители Кубы, Мексики и Уругвая остались на своих местах.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Венесуэлы.