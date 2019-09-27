На полях ГА ООН стартовала встреча Лаврова и Помпео

На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает ТАСС.

Отмечается, что протокольная часть, которая открыта для СМИ, прошла без слов. Главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки и сели за стол переговоров.

Лавров возглавляет российскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Уже состоялось его выступление с трибуны ООН, также ему предстоит провести итоговую пресс-конференцию.

Затем Лавров отправится в Москву.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Грузии.