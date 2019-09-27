Роухани заявил, что Европа настаивала на переговорах Ирана и США

close
Президент Ирана Хасан Роухани и канцлер Австрии Себастьян Курц во время пресс-конференции в Вене, 4... Президент Ирана Хасан Роухани и канцлер Австрии Себастьян Курц во время пресс-конференции в Вене, 4...
Президент Ирана Хасан Роухани и канцлер Австрии Себастьян Курц во время пресс-конференции в Вене, 4...
Lisi Niesner/Reuters

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что европейцы настаивали на проведении переговоров Тегерана и Вашингтона, говоря о снятии санкций США с Ирана. Передает РИА «Новости».

По его словам, канцлер Германии, премьер-министр Британии и президент Франции, заявляя, что США снимут все санкции, настаивали на переговорах с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Он произнес эти слова после прибытия в Тегеран из Нью-Йорка, где он участвовал в 74-ой сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Роухани рассказал о позоре разведки и систем ПВО США.